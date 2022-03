Torna il Rally vigneti Monferrini con la sua 5a edizione, Canelli si prepara a battere il record di partecipanti

Torna il Rally vigneti Monferrini con la sua 5a edizione, a poco più di una settimana dal via vola a gonfie vele il 5° Rally Vigneti Monferrini, che è in programma a Canelli il 19 e 20 marzo.

Dopo una scoppiettante edizione estiva nel 2021 la gara organizzata dal VM Motor Team è tornata nella data abituale, ma il risultato non è cambiato: a pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni i partecipanti hanno superato quota 100, proprio come lo scorso agosto ed è molto probabile che possa essere battuto il record assoluto nella storia della manifestazione.

“Siamo estremamente soddisfatti e stiamo correndo a mille verso il weekend della gara con un grande entusiasmo, spinti dalla risposta eccezionale che sta arrivando da tantissimi equipaggi di tutta Italia, e molti dalla vicina Liguria. Per un organizzatore vedere il successo della propria gara è un orgoglio impagabile, non vediamo l’ora di accogliere a Canelli il popolo del Rally.

Vogliamo sentitamente ringraziare l’amministrazione locale e la Pro Loco che sono sempre al nostro fianco e che rendono possibile tutto questo” – ha dichiarato un raggiante Moreno Voltan impegnato nella definizione degli ultimi dettagli.

Al momento, tra i tanti equipaggi che hanno confermato l’appuntamento a Canelli, si contano ben sei stranieri tra svizzeri, francesi e tedeschi. Un motivo di interesse ulteriore per una gara che alla sola seconda edizione con format nazionale ha già un sapore internazionale.

Ben diciannove, per ora, le vetture R5 che saranno al via, portate in gara da diversi piloti che saranno in grado di giocarsi il successo; anche se non sono ancora stati resi noti i nomi dei protagonisti si può affermare che almeno una decina di talenti del volante avranno le carte in regola per lottare sul filo dei secondi sulle prove speciali tra le colline astigiane.

Asti Secco Arione, San Marzano Oliveto e Canelli, tre settori cronometrati da ripetere tre volte per un totale di 60 chilometri competitivi, un mix di velocità, tratti guidati e tecnici, salite e discese mozzafiato tra vigne e panorami da cartolina, con spettacolari tornanti ed inversioni a spezzare il ritmo e ad aggiungere pepe ad una sfida che si preannuncia imperdibile.

Nei primi giorni della prossima settimana sarà pubblicato l’attesissimo elenco iscritti, mentre la città di Canelli si sta già vestendo a festa per accogliere la manifestazione. Partenza ed arrivo troveranno spazio in Piazza Cavour, mentre il parco assistenza sarà allestito nella zona industriale, poco fuori dal centro.