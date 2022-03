Torna il contest Arezzo Wave con “Stati generali del rock Contest 2022” presentato da Fondazione Arezzo Wave Italia e Città di Torino.

Iscrizione gratuita online e aperta a tutti i generi musicali.

Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2022 di Stati Generali del Rock/ Arezzo Wave Music Contest, che riparte con selezioni live in tutta Italia e che quest’anno istituisce premi speciali per celebrare i Beatles a 60 anni dalla loro nascita.

Stati Generali del Rock / Arezzo Wave Music Contest, concorso tra i più longevi e partecipati di Italia, che giunge quest’anno, nella sua veste nazionale alla sua 35/a edizione, e che riparte con selezioni live in tutta Italia.

Fino a lunedì 18 aprile sarà possibile iscriversi gratuitamente da questo link https://www.arezzowave.com/concorso-arezzo-wave-band-2022/ e partecipare al contest che ha scoperto numerosi talenti, dagli Afterhours, ai Mau Mau, fino a Quintorigo, Almamegretta, JoyCut, Sonars, Ritmo Tribale, Marlene Kuntz, Zen Circus, Amari, I Ministri, Pan del Diavolo, Waines, Fast Animals & Slow Kids, La Rappresentante di Lista e molti altri.

Una delle novità è l’istituzione della nuova categoria “Pepperland” per celebrare i Beatles, a 60 anni dal loro debutto discografico, avvenuto nel 1962 con il singolo “Love Me Do”.

“Pepperland” segue il progetto Dante Rock del 2021 volto a celebrare momenti e personaggi storici unici e nasce per stimolare la creatività dei giovani artisti;

in palio per i primi tre classificati due rarissime litografie originali di John Lennon e due poster “Expressions”, realizzati per la Apple Corps, che ritraggono le copertine di tutti i dischi della storica band usciti in Italia.

Al termine del contest, sarà realizzata una compilation in vinile comprendente i brani dei finalisti e degli artisti amanti dei “Fab Four”, esecutori di loro brani.

L’iniziativa è in collaborazione con l’associazione dei Beatlesiani d’Italia di Rolando Giambelli. L’immagine della copertina è stata realizzata anche per questa edizione da Luca Ralli, tra i più grandi disegnatori e illustratori italiani.

IL CONTEST

Compilando il form di iscrizione ad Arezzo Wave Contest 2022, sarà possibile accedere al concorso rivolto a band e artisti di qualsiasi genere musicale, con almeno la metà dei componenti di nazionalità italiana.

Ogni gruppo o artista può iscriversi gratuitamente ad una o più delle seguenti categorie, mandando due brani originali, oltre a bio, foto e link a canali social e sito del progetto musicale:

Arezzo Wave Band, lo storico contest live aperto a tutti, all’Arezzo Wave Music School – solo se nel gruppo è presente almeno 1 componente iscritto ad una scuola superiore italiana e tutti gli altri componenti sono under 35 – ed all’Arezzo Wave Ius Soli – Per Arezzo Wave – solo se nel gruppo è presente almeno un componente di seconda generazione, nato o cresciuto in Italia da genitori stranieri.

I vincitori della finale nazionale, oltre al premio Nuovo IMAIE di 10.000 euro, insieme alle migliori band del concorso, parteciperanno alla 5/a edizione di SudWave che si terrà dal 2 al 5 novembre 2022 ad Arezzo e avranno l’opportunità di esibirsi su palcoscenici internazionali.

In palio anche il Premio Rockit, che assicura a 10 finalisti del contest una sottoscrizione annuale a Rockit PRO.

Il servizio di Rockit è stato pensato appositamente per ci musicisti ed offre interessanti opportunità di promozione della propria musica e di confronto con professionisti del settore (https://www.rockit.it/w/rockitpro.php).

Compila il form e carica online il seguente materiale: biografia e foto (formato orizzontale) del gruppo/artista 2 brani originali attraverso il link a Youtube, Soundcloud, Vimeo, ecc. e relativi testi delle canzoni scheda tecnica del gruppo/artista

L’iscrizione è completamente gratuita

La corretta compilazione dell’iscrizione online è l’UNICA modalità valida di iscrizione.

MODALITÀ DI SELEZIONE:

Tra tutti i partecipanti la giuria regionale selezionerà, tramite l’ascolto in studio dei brani inviati i migliori gruppi che parteciperanno alla rassegna Stati Generali del Rock, che si terrà sul territorio regionale e valida come selezione live, durante la quale verranno scelti i gruppi che accederanno alla FINALE REGIONALE prevista nel periodo compreso tra giugno e luglio 2022.

Le performance live avranno una durata compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 20 minuti.

Il vincitore della finale Regionale potrà accedere alla finale nazionale e avrà la possibilità di utilizzare il marchio Best Arezzo Wave Band 2022 per un anno oltre a partecipare all’assegnazione dei premi nazionali e a quelli messi a disposizione dalla Città di Torino.

