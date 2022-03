Alle 20.30 di giovedì 31 marzo 2022 a Genova presso il Teatro Eleonora Duse

Nell’ambito della rassegna la Storia in Piazza in programma a Palazzo Ducale dal 31 marzo al 3 aprile, oggi, 31 marzo, alle 20.30, si tiene una tavola rotonda sul tema “Pensare l’Europa, dalle origini al suo futuro”, organizzata dall’Ufficio del Parlamento europeo a Milano insieme al Teatro Nazionale di Genova e a Palazzo Ducale.

L’evento è pensato come anteprima per presentare la messa in scena al teatro Duse del reading-spettacolo “Canto per Europa”, scritto e interpretato da Paolo Rumiz (regia di Franco Però).

Il conflitto in corso in Ucraina e prima ancora la pandemia ci hanno costretto a ripensare a quale futuro vogliamo per la nostra Unione europea.

Dovremo compiere scelte in materia economica, energetica, ambientale, politica che ridefiniranno il mondo così come lo conosciamo.

Prima di immergersi nello spettacolo di Rumiz, il pubblico potrà assistere a un confronto che cercherà di toccare questi e altri temi inerenti alle prospettive dell’Unione europea.

Introduce Maurizio Molinari, capo dell’ufficio del Parlamento europeo di Milano e responsabile media del Parlamento europeo in Italia.

Dopo i saluti del Sindaco di Genova, Marco Bucci, intervengono:

On. Pina PICERNO, vicepresidente del Parlamento europeo;

Paolo RUMIZ, autore di Canto per Europa;

On. Tiziana BEGHIN, eurodeputata;

Nadiya ANTENTYK, redattrice di “Europhonica Italia” di origine ucraina;

Pietro ADORNI, volontario della piattaforma del Parlamento europeo “Insieme-per.eu”.

Teresa CURATELO, membro panel della Conferenza sul Futuro dell’Europa.

Davide Livermore, Direttore del teatro nazionale di Genova (tbc)

Pier Luigi STEFANINI, Presidente ASVIS

Modera Giovanni Giaccone, direttore di Goodmorning Genova.

L’ingresso è libero con prenotazione al seguente link https://bit.ly/3Dja7s3