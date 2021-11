Torna dal 4 dicembre il Winter Park Genova

Per entrare sarà necessario il Green pass

Torna a Genova un’attrazione classica delle festività natalizie. Sabato 4 dicembre 2021, alle ore 15, infatti, inaugura il Winter Park Genova in piazzale Kennedy.

I cosiddetti “baracconi” tornano nella loro location ideale, fino al 16 gennaio 2022, con più di 130 attrazioni per il divertimento di grandi e piccini.

A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il luna park mobile più grande d’Europa ritorna al completo in piazzale Kennedy. Quello di quest’anno, dopo una pausa forzata a causa del covid, sarà un ritorno in grande stile, con un’inaugurazione con fuochi d’artificio, truccabimbi e trampolieri e con due novità assolute: una “Power Tower” di 40 metri e il “Tnt Train”, un rollercoaster che raggiunge i 100 km/h in un percorso di più di 300 metri con inclinazioni fino a 90 gradi.

L’inaugurazione è per sabato 4 dicembre 2021 alle ore 15 con il taglio del nastro in presenza delle autorità.

In seguito, trampolieri, truccabimbi e clown offriranno un primo assaggio dell’atmosfera natalizia tipica del Winter Park.

Poi, alle 22.30, lo spettacolo pirotecnico di 15 minuti, curato dalla Settifirework, chiude la prima giornata.

Il Winter Park è aperto da sabato 4 dicembre 2021 a domenica 16 gennaio 2022, dalle 14.30 alle 00.00 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 00.00 nei giorni festivi.

Per accedere al Winter Park Genova è necessario il Green pass, che sarà controllato a campione all’interno della manifestazione.