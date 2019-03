Torna a Villa Bombrini Hell House in versione Carnival

Torna sabato 9 marzo, a Villa Bombrini di Cornigliano, Hell House in versione Carnival con l’evento, dati i forti contenuti è riservato ai maggiorenni.

La bigliettazione è gratuita ma su prenotazione, inviando un’email a: ass.cornigliano.borderline@gmail.com.

La festa prevede: un nuovo horror tour al cardiopalma; il concorso “miglior maschera” a coppie con in palio: terme con servizi per due, una cena per due un fantastico ristorante, premi di consolazione per menzioni speciali.

Hollywood Experience organizza un casting direttamente all’evento per “la casa degli occhi” per la serie “Finding James Franco”.

Spaghettata di mezzanotte; Dj set con animazione cubana; Sevizio di trucco horror (ferite, squarci et affini); Servizio bar e guardaroba e il parcheggio gratuito

Facebook: https://www.facebook.com/events/2370507283235757/