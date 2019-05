Torna a casa ubriaco e picchia la compagna rompendole un dito, 47enne denunciato

I poliziotti delle volanti hanno allontanato dalla casa famigliare un genovese di 47 anni, pluripregiudicato per reati specifici, denunciandolo anche per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’uomo, dopo essere rincasato in evidente stato d’ebbrezza alcolica, in preda ad un attacco di gelosia, ha aggredito la compagna strappandole il cellulare dalle mani e rompendole un dito.

Gli agenti intervenuti hanno dapprima provveduto a soccorrere la donna richiedendo l’intervento di un’ambulanza per poi mettersi alla ricerca del 47enne in fuga, trovandolo poco dopo nei pressi dell’abitazione in stato di manifesta ubriachezza.

La donna, dopo le prime cure al pronto soccorso, è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni.