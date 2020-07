Torino-Genoa 3-0, i granata calano il tris al Grifone

Sconfitta amara per il Genoa contro il Torino in un vero e proprio match per la salvezza.

Incrocio salvezza tra la quintultima e la quartultima della classe. In avvio bravo Sirigu su Pinamonti, ci prova anche Zapata. Bremer sfiora il vantaggio e lo trova di testa al 32′. Dopo l’intervallo Sirigu salva su Sanabria e Schone, impreciso Destro. Gran gol di Lukic per il 2-0 e tris di Belotti in contropiede affossano il Grifone.

Ora tre giorni per ricarica le sfide in vista della partita chiave della stagione contro il Lecce al Ferraris.

TORINO-GENOA 3-0

32′ Bremer, 76′ Lukic, 90′ Belotti

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco (61′ Izzo), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi (66′ Aina); Verdi (66′ Lukic); Belotti, Zaza. All Longo

GENOA (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi (75′ Ghiglione), Behrami, Schöne (75′ Lerager), Barreca (59′ Criscito); Falque (67′ Destro); Sanabria (59′ Pandev), Pinamonti. All. Nicola

Ammoniti: Masiello (G), Goldaniga (G), Lyanco (T), Zaza (T)

