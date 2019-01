Toninelli: Autostrade pagherà per nuovo ponte, sfollati e imprese (400 milioni)

“Aspi ha comunicato al commissario Bucci l’impegno a pagare per ponte di Genova, immobili sfollati e imprese e quanto ha distrutto con il crollo. Come avevamo detto non ricostruirà, ma pagherà. Ora andiamo avanti su ogni fronte, concessione compresa”.

Lo ha annunciato stasera su Twitter e su Fb il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli.

E’ quindi arrivata, entro i 30 giorni di tempo stabiliti dalla legge di conversione del decreto Genova, la missiva ufficiale che conferma la disponibilità di Autostrade per l’Italia a versare i soldi necessari al pagamento del nuovo ponte sul Polcevera, gli indennizzi per imprese e sfollati e i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto sul Polcevera.

Il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci aveva annunciato, lo scorso 20 dicembre, l’invio della cosiddetta “lettera fondi” con cui chiedeva ad Aspi di versare oltre 400 milioni di euro più Iva.

La costruzione del nuovo viadotto autostradale costerà circa 220 milioni di euro. Venti milioni sono previsti per la demolizione, altri 72 milioni per gli indennizzi agli sfollati, per citare alcune voci di spesa. I tempi di ricostruzione previsti dal piano di Bucci oscillano tra 12 e 15 mesi.

Martedì scorso, il sindaco di Genova aveva rassicurato il Comitato degli sfollati del Ponte Morandi sull’imminente arrivo dei soldi alla struttura commissariale, che poi li dovrà suddividere fra i vari proprietari delle case e agli inquilini.

Il Cda di Autostrade nelle scorse settimane ha deciso di presentare ricorso al Tar contro il Decreto Genova, ma non è stata chiesta la sospensiva dei lavori già affidati.