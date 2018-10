Toninelli: 30 milioni per cassa integrazione imprese colpite da crollo ponte

“Altra promessa mantenuta. E’ stato approvato in commissione, alla Camera, un importante emendamento al decreto Genova. Ci sono 30 milioni per la cassa integrazione in favore dei lavoratori le cui imprese o attività sono state colpite dal crollo del Ponte Morandi. E’ un sostegno a oltre 1700 tra dipendenti e autonomi. Avanti così, passo dopo passo, per la rinascita della città”.

Lo ha dichiarato ieri sera il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli (M5S).

I fondi per la cassa integrazione in deroga previsti per i lavoratori danneggiati dal crollo del ponte Morandi e a carico dell’Inps, saranno divisi in 11 milioni per il 2018 e 19 per il 2019. È quanto ha previsto l’emendamento al dl Genova approvato dalle commissioni di Ambiente e Trasporti della Camera, che stanno esaminando il decreto.