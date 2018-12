Tir Ribaltato sulla A7, tratto chiuso: aggiornamento ore 11.15 | Foto

Tir ribaltato alle 8,20 di oggi sull’A7 all’altezza del km. 114 tra Busalla e Genova Bolzaneto. Il tratto autostradale alle 11,15 risulta ancora chiuso, anche se il traffico non è più bloccato. Tuttavia rimangono due chilometri di coda, con i veicoli che defluiscono sulla corsia di marcia.

Sul posto sono intervenuti tecnici e mezzi di Autostrade per l’Italia, agenti della Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

L’autoarticolato, per cause ancora in via di accertamento, si è ribaltato dopo la galleria Campora scendendo verso Genova.

L’autista è riuscito a uscire autonomamente dalla cabina del Tir ed è stato medicato per alcune ferite.

Il mezzo pesante ha occupato completamente la carreggiata e ha perso dai serbatoi un’ingente quantità di gasolio. Fortunatamente trasportava vestiti e non merce pericolosa.

Al momento, sono in corso le operazioni per lo spostamento del mezzo e, per quanto riguarda il gasolio sull’asfalto, è stata sparsa una quantità abbondante di “filler” che ha assorbito il carburante.

AGGIORNAMENTO.

Ore 11.20: il mezzo è stato rimesso in carreggiata e si sta provvedendo al recupero della merce sparsa sulla carreggiata.

Ore 12: il tratto è sempre chiuso, ma l’incolonnamento dei veicoli che si è formato, stat progressivamente spostandosi.

LE STRADE ALTERNATIVE.

Per raggiungere Genova i soli veicoli leggeri devono uscire a Busalla ed è possibile rientrare a Genova Bolzaneto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Mentre i mezzi pesanti devono percorrere la A26 Genova-Gravellona Toce.

Lo stesso percorso è consigliato anche agli automobilisti che provengono da Milano.

Chi da Torino è diretto alla Spezia e Livorno può utilizzare la A21 Torino-Piacenza-Brescia, la A1 Milano-Napoli e poi la A15 Parma-La Spezia mentre per il centro-sud si consigliano la A21 e A1.