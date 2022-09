Tir in avaria blocca il traffico da 5 ore a Recco. Il carro-attrezzi non riesce a spostarlo.

Tir si blocca, per una avaria al motore sulla rotatoria in via Assareto, via Roma a Recco. Autocarro si è fermato al centro della rotatoria alle ore 5.30 di oggi 15 settembre. Il conducente di origini rumene ha subito chiamato soccorsi per trascinare il suo mezzo fuori dalla rotatoria, poi si è improvvisato vigile urbano per gestire il traffico che con il passare delle ore è diventato sempre più intenso.

I primi due agenti della polizia locale del Comune di Recco sono arrivati alle ore 7.20 e dopo qualche minuto di completa confusione, il traffico ha incominciato a defluire e anche l’umore degli automobili si è pacificato. Alle ore 9, 25 un carro attrezzi specifico per il traino di automezzi pesanti ha iniziato il traino del mezzo accidentato….Ma si è bloccato e ora il traffico da Genova e per Camuta va a rilento. Prossimamente aggiorneremo la situazione del traffico nel centro di Recco.

Aggiornamento:

Alle ore 10. 35 il Tir è stato rimosso dalla rotatoria di Via Assareto e portato in un officina specializzata per la riparazione. Il traffico nel centro di Recco è ritornato regolare. ABov