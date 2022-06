“Time Out Summer Edition”, venerdì il secondo appuntamento con il “DuOblique” in piazza San Matteo a Genova

“Time Out Summer Edition”, venerdì il secondo appuntamento con il “DuOblique”. Dopo il concerto dei “Madame Belleville” della scorsa settimana si conclude, in piazza San Matteo, il miniciclo di concerti organizzato dal Civ Casana nell’ambito della rassegna“Time Out Summer Edition”: venerdì 17 giugno alle 19,30 sarà la volta del “DuOblique” che vede Aurélien Congrega e Susanna Roncallo portare con sé gli odori di due città lontane, Parigi e Genova, e ricercare nella musica la loro alchimia.

In una mazurka si sono incontrati, danzando, e di far danzare è emerso per loro il desiderio. Così hanno cominciato a giocare con le loro voci, un bouzouki per Aurélien e una chitarra per Susanna.

Seguendo il timbro delle loro corde, diverse e complementari, hanno ricamato un repertorio capace di far risuonare la tradizione più pura dei canti di alta Bretagna con effetti sonori dell’era del rock, la delicatezza di una mazurka francese con il ritmo sostenuto di una bourrée in chiave moderna, scandendo composizioni strumentali a polifonie vocali.

Il concerto è aperto al pubblico e gratuito, ma il modo migliore per seguire le performance è prenotando un tavolino presso i ristoranti della piazza – La Buca di San Matteo, Migone, Zupp – o da Taig, in vico san Matteo. Per l’occasione, i locali proporranno alcuni piatti speciali. L’evento è reso possibile dalla ospitalità della Abbazia di San Matteo e della famiglia Doria e dal patrocinio di Confesercenti.