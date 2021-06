The Ocean Race Europe, una cinque giorni a Genova

Dal 16 al 20 giugno ci sarà un villaggio della vela al Porto Antico, il 19 giugno una regata costiera

Le barche a vela della Ocean Race Europe arriveranno a Genova tra il 16 e il 17 giugno al Porto Antico.

Una vera e propria anticipazione di quello che avverrà nel 2023, quando a Genova ci sarà il gran finale.

Si tratta di una cinque giorni di eventi, dal 16 al 20 giugno, che saranno dedicati al mare, alla vela e all’ambiente.

La regata oceanica, alla sua prima edizione, è partita lo scorso 29 maggio dalla località francese di Lorient, ha poi fatto tappa a Cascais in Portogallo, da dove i 12 equipaggi professionistici sono partiti ieri per Alicante e si concluderà con una prima storica a Genova, fra poco meno di dieci giorni.

La presentazione è avvenuta presso la sede del Genova Blue District ad opera del sindaco di Genova Marco Bucci, alla sua prima uscita in pubblico dopo tre settimane di “fermo” per motivi di salute; dalla presidente dello Steering Committee Genova The Grand Finale 2022-23 Evelina Christillin e con il collegamento di Richard Brisius, presidente di The Ocean Race e del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Oggi è emozionante ripartire da qui – ha detto il sindaco – perché questo è un progetto su cui lavoriamo da tempo e che ha il suo avvio ufficiale”.

“Genova – ha poi detto Marco Bucci – avrà un posto centrale sul palcoscenico mondiale e potrà celebrare le sue tradizioni e ambizioni, oltre a candidarsi ulteriormente per un futuro di eventi internazionali. La nostra città punta a muoversi sempre più su questo piano globale”.

Complessivamente per The Ocean Race Genova verranno investiti dal Comune di Genova 8,5 milioni di euro, ma da quanto ha spiegato il sindaco le ricadute economiche dovrebbero essere tre volte tanto.

“Genova – ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – si conferma capitale del Mediterraneo. Siamo orgogliosi di ospitare un evento di questa importanza e di questa portata, che non solo coincide con la ripartenza della Liguria, ma la sostiene. La nostra regione è sempre più capitale della vela a livello internazionale: in programma, sempre a giugno, avremo la 68ª edizione della Giraglia Rolex Cup a Sanremo, e a luglio la “420 World Championship” a Santo Stefano al Mare. Si tratta di manifestazioni di importanza mondiale che contribuiscono a portare il nome della Liguria in giro per il mondo”.

“So per esperienza personale – ha detto Evelina Christillin, presidente del comitato organizzatore di Genova – quanto siano importanti i grandi eventi sportivi per i territori che li ospitano. Le capacità organizzative, la visibilità internazionale, il senso di orgoglio e appartenenza, lasciano una legacy concreta e morale che consente sviluppo, credibilità e rispetto prospettico a lungo termine.”

“Stiamo arrivando con The Ocean Race Europe a Genova. Liguria, Italia e non posso pensare a un finale migliore, perché questa è la mia seconda patria.” Lo Ha detto il presidente di The Ocean Race, Richard Brisius che è svedese, ma ha vissuto in Liguria e ha partecipato due volte al giro del mondo, in entrambi i casi su barche con bandiera italiana.

Per quanto riguarda il villaggio dell’Ocean Race al Porto Antico, l’apertura avverrà giovedì 17 alle 17 ma già il 16 giugno ci sarà un collegamento tra Genova, Alicante e Bruxelles per la conferenza Ocean Race Summits che vedrà la partecipazione in streaming anche di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea e del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

The Ocean Race Europe – Programma sportivo

29 maggio – Partenza prima tappa – Lorient, Francia per Cascais, Portogallo

5 giugno- Regata costiera – Cascais

6 giugno – Partenza seconda tappa – Cascais, Portogallo per Alicante, Spagna

13 giugno – Partenza tappa – Alicante, Spagna per Genova

16/17 giugno – Arrivo previsto a Genova

19 giugno – Regata costiera – Genova.