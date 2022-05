The Ocean Race 2022 “Genova The Grand Finale” con la Federazione Italiana Vela I Zona alla Festa dello Sport

The Ocean Race 2022 “Genova The Grand Finale”. Una Festa dello sport a … gonfie vele! Dal 20 al 22 maggio, al Porto Antico di Genova, un ampio spazio di Calata Mandraccio sarà dedicato tutto alla Vela grazie all’impegno di FIV I Zona che sarà impegnata a far conoscere questo sport con prove in mare per grandi e piccini e ospiterà The Ocean Race “Genova The Grand Finale” per promuovere il grande evento che approderà a Genova il prossimo anno.

I più piccoli potranno salire sul simulatore mentre i ragazzi e gli adulti potranno uscire in barca accompagnati dagli istruttori federali. FIV I Zona farà provare le imbarcazioni 555, Optimist, 420, Laser, Hansa 303 e barche collettive per adulti. All’interno dell’area, ci sarà anche uno spazio dedicato ai nodi di base grazie all’impegno di Mario Mainelli.

The Ocean Race “Genova The Grand Finale” presenterà inoltre la regata oceanica più famosa al mondo che nel giugno 2023, dopo 6 mesi di navigazione e 32.000 miglia percorse, arriverà a Genova, per la prima volta in Italia da quando è nata nel 1973.

Saranno allestiti giochi e laboratori dove imparare divertendosi la cultura e il rispetto del mare, dove scoprire la straordinaria importanza dell’oceano e il suo contributo a tutte le forme di vita sulla terra.

Alla Festa dello Sport sarà possibile anche votare per la Mascotte di “Genova The Grand Finale”. La Scuola Internazionale di Comics di Genova e Torino ha elaborato una serie di proposte “mixando” i temi legati a mare, sport, sostenibilità, empatia e simpatia. Sono stati elaborati 7 progetti e lo staff di “The Ocean Race Genova” ne ha selezionati 4 che saranno illustrati ai giovani visitatori durante la Festa dello Sport. Potranno vedere su 4 maxi pannelli l’immagine e la descrizione della Mascotte e, di conseguenza, votare per la preferita.

La Sede di Genova, aperta dal giugno 2018, è una tra le più giovani sedi della Scuola Internazionale di Comics – Academy of Visual Arts and New Media.

La collaborazione con la Direzione Politiche dello Sport del Comune di Genova ha portato alla creazione di più proposte per la realizzazione della Mascotte a firma di Alessia Morando, Matilde Mantero, Michela Sansebastiano, Nader Zahi, Pietro Platone, Tommaso Vassallo, Valentina Stagnaro, seguiti dal docente Stefano Tirasso (Studio Rebigo), dal Direttore Didattico della Scuola, Manfredi Toraldo, Amalia Sansalone e Anna Turello, referenti per la sede. L’obiettivo era quello di realizzare una mascotte che dovrà comunicare l’evento e coinvolgere la cittadinanza per una migliore partecipazione, soprattutto dei giovani e dei bambini, con un programma di educazione alla sostenibilità a loro dedicato.