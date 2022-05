Quindici equipaggi pronti per il Rally del Grappolo, forte rappresentanza della scuderia alessandrina sulle strade astigiane

Quindici equipaggi pronti per il Rally del Grappolo. Ben quindici sono gli equipaggi portacolori del VM Motor Team pronti alla sfida del 21-22 maggio sulle strade nei dintorni di San Damiano D’Asti che ospiteranno la sesta edizione del Rally Il Grappolo, gara valida per la Coppa Rally Zona 1.

La scuderia guidata da Moreno Voltan punterà tutto, per le zone alte della classifica, su Loris Ronzano e Gloria Andreis, in cerca di riscatto con la Skoda Fabia R5, mentre altre due coppie saranno al via su Subaru Impreza in classe N4: Carlo Camere con Stefano Demartini ed Alberto Verna con Massimo Barrera. Un’altra R5, una Ford Fiesta, sarà invece nelle mani di Daniel Minerdo e Stefano Sandrigo.

Patrick Chironi e Yannick Joly affronteranno la gara astigiana con una Renault Clio R3C, mentre con la versione N3 della vettura francese sono pronti Claudio Nebiolo con Martina Morosino e Gianluca Pollino con Walter Sbicego.

Stefano Fodrini e Gabriele Piffero, su Renault Twingo, sfideranno gli avversari nella numerosa ed agguerrita categoria Rally4, poi altre piccole e potenti trazioni anteriori coi colori VM faranno parte della sfida: su Citroen Saxo in classe A6 Andrea Ganora e Mirco Maschietto, su Peugeot 205 in A5 Daniele Ferrotto e Sarah Tardito. Sempre in A5, ma su Peugeot 106, Gianluca Perosino e Fausto Chiarle, poi ancora altre due Peugeot 106 N2 per Katia Cavallotto con Silvio Barberis e Stefano Bocchino con Matteo Doano.

Maurizio Demicheli e Silvia Dell’Orto su Suzuki Swift prenderanno parte alla gara on classe RA5H, Fabio Azzaretti e Claudia Spagnolo in Racing Start Plus su Citroen Saxo.

Il via sabato 21 maggio alle 18:40 con una sfilata dei concorrenti, la giornata successiva di domenica 22 maggio sei le prove speciali in programma per un totale di circa 75 chilometri contro il cronometro.