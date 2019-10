Terribile incidente nel Cosentino, 4 giovani morti e due gravi

Quattro giovani morti e due feriti gravi. E’ questo il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte sulla Strada Statale 107 Silana Crotonese, all’altezza del bivio per Rende, nella frazione di Saporito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Rende.

Tra le possibili le cause dell’incidente, l’asfalto scivoloso della strada.

L’impatto molto violento è avvenuto tra una Volkswagen Polo ed una Citroen C3.

I quattro giovani deceduti, Alessandro Algieri 18 anni, Mario Chiappetta 19 anni, Federico Lentini 18 anni e Paolo Iantorno di 19, viaggiavano a bordo della Polo che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con l’altro automezzo, sul quale si trovavano altri due giovani una coppia di 33 e 31 anni, ora in ospedale in condizioni gravi.