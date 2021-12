Terminati i lavori al campo polifunzionale di Via Parma, inaugurato oggi il nuovo campetto polifunzionale di Caperana a Chiavari

Terminati i lavori al campo polifunzionale di Via Parma, a tagliare il nastro il vicesindaco F.F. di sindaco, Silvia Stanig, il consigliere, David Cesaretti, Pino Di Capua e alcuni rappresentanti dell’associazione Anteas e di Amici del Circolo di Caperana.

L’area sarà aperta tutti i giorni, in inverno dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, mentre in estate dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 21.

“Un complesso di lavori che hanno interessato la totale riqualificazione dell’area verde e la realizzazione di un campetto da basket e calcio, 22 x 13 m con annesse porte e canestri.

Allo stesso tempo è stato sistemato il marciapiede all’ingresso, e creata una specifica rampa per l’accesso, installato un sistema di canalizzazione delle acque piovane, predisposto l’impianto per l’illuminazione pubblica e posizionate 6 nuove panchine – spiega il consigliere con delega allo sport, David Cesaretti – Da oggi il quartiere di Caperana potrà usufruire di un nuovo spazio per il tempo libero, dove adulti e bambini potranno fare sport e trascorrere tempo in sicurezza.

Ad occuparsi dell’apertura, della chiusura e del presidio l’associazione Anteas in collaborazione con gli Amici del Circolo di Caperana, che ringrazio per la disponibilità dimostrata”.

“Continuiamo a lavorare per poter garantire spazi vivibili, accessibili e decorosi in tutta la città, dal centro ai quartieri. Questo campo polisportivo è uno dei tanti interventi che abbiamo concluso a Caperana, dall’area fitness all’aperto, ai nuovi marciapiedi e alla sistemazione della strada interpoderale di via Case Sparse – affermano il vicesindaco F.F. di sindaco, Silvia Stanig e il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba – Stiamo attualmente concludendo le opere per la realizzazione di un nuovo parcheggio all’altezza del bar Fox, con 68 nuovi posti auto, che rappresenteranno per la cittadinanza un’area di collegamento con il lungo fiume e il centro città”.