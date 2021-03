Tennis, per il Circolo Spezia un fine settimana perfetto

La Spezia – Tutte vittoriose le squadre del Circolo Tennis Spezia nello scorso weekend…

Si conferma al comando della classifica del proprio girone la compagine di San Venerio di Serie C maschile che ha avuto la meglio sul complesso del Tennis Club Sarzana per 4-2: nei singoli vincono rispettivamente Guidotti su Nistri, Masotti su Balatri e Bianchi su Cesare, mentre Bertoneri esce sconfitto in un avvincente match contro Faraca (6/7 e 4/6); nelle gare di doppio la coppia Guidotti-Bianchi s’impone a quella Nistri-Cesare mentre il duo Bertoneri-Masotti ha la peggio contro il tandem Nistri-Baruzzo.

Okay i ragazzi dell’ Under 12 maschile, con un 3-0, sullo Junior San Benedetto in trasferta.

Non solo, ma la fanno da padrone le stesse ragazze dell’ “U12” femminile con un 3-0 a domicilio a spese del Tennis Club Genova.

Vittoriosi anche gli Under 16 maschili sui campi di Luni sul Lunimare per 2-1.

Successo interno altresì per le ragazze dell’ Under 16 femminile con un secco 3-0 sulle pari categoria del Santa Margherita B.

Infine affermazione di Calati e Manno M., Over 45, che infliggono un 2-1 al Dlf locale in quel di Quarto-Ge.

Nella foto Alessio Guidotti