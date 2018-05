Tennis, Fognini subito out a Madrid contro Mayer

Esordio non positivo per il ligure Fabio Fognini che sulla terra battuta di Madrid cede in due set all’avversario, l’argentino Mayer, e deve abbandonare il torneo madrileno al primo turno.

Il nostro alfiere azzurro, diannovesimo nel ranking ATP, dimostra sin dalle prime battute di non avere un rapporto idilliaco con la terra battuta regalando il primo set al proprio avversario.

Nel secondo set Fognini ha ritrovato la concentrazione ma non è stato aggressivo come al solito rimanendo passivo e lasciando la conduzione del match a Mayer che non gli ha lasciato scampo vincendo 3-6 4-6 e andando avanti nel tabellone di Madrid ai danni dell’azzurro.

