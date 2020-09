Teatro Ivo Chiesa, Arriva a Genova uno spettacolo evento

Arriva a Genova lo spettacolo evento del 2019 che ha battuto il record di spettatori del Teatro Greco di Siracusa: una messa in scena grandiosa con il palcoscenico trasformato in un grande specchio d’acqua, megaschermo ed effetti sonori al servizio di una regia filologicamente fedele e di un cast di primo livello.

«Spettacolo ricco, coraggioso, di grande suggestione e fascinosa visualità». Repubblica

La Stagione 2020 / 21

Fra il 29 settembre e la fine di dicembre Il Teatro Nazionale di Genova porta in scena 15 spettacoli in un mix fra classici, drammaturgia contemporanea, danza e musica: da Grounded di George Brant, primo allestimento italiano di un testo che ha sconvolto il mondo, con Linda Gennari e la regia di Davide Livermore, a Tintarella di luna, un viaggio nell’immaginifico mondo di Italo Calvino diretto da Giorgio Gallione. Fra gli ospiti artisti come Massimo Popolizio nella sua inedita versione di Furore di Steinbeck, Ugo Pagliai e Paola Gassman in un sorprendente Romeo e Giulietta di Babilonia Teatri, Rocco Papaleo e Fausto Paravidino con Peachum, riscrittura dell’Opera da tre soldi brechtiana, Jurij Ferrini con la versione de I due gemelli goldoniani immaginata da Natalino Balasso e tanti altri.

Se vuoi acquistare on line puoi farlo direttamente tramite la nostra nuova biglietteria elettronica. Una volta acquistati i biglietti online non sarà più necessario passare dalle casse, basterà mostrarli stampati o salvati sullo smartphone alle maschere al momento dell’ingresso in sala. Per ciò che riguarda invece la scelta degli spettacoli con l’abbonamento, potrete farla online tramite vivaticket.it (ma stiamo lavorando affinché al più presto si possa fare tutto sul nostro sito), oppure di persona presso le biglietterie o anche tramite il servizio telefonico negli orari indicati.

Se preferisci acquistare in biglietteria ecco gli orari di apertura fino al 12 ottobre, l’accesso è libero, non occorre prendere appuntamento:

Teatro Ivo Chiesa da lunedì a sabato dalle 10 alle 19

Teatro Gustavo Modena da lunedì a sabato dalle 10 alle 15

Se scegli di rivolgerti al servizio telefonico è attivo il numero 010 5342400 dal martedì al sabato dalle 17 alle 19.

Per informazioni puoi chiamare il numero verde 800 300 880 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.

I voucher emessi a rimborso di biglietti o tagliandi di abbonamento non utilizzati durante il lockdown possono essere spesi sia on line su vivaticket che in biglietteria e hanno una validità di 18 mesi dal momento in cui sono stati emessi. Chi ha rinunciato al rimborso durante il lockdown ha diritto a una riduzione sul costo dell’abbonamento e tutti quelli che fanno l’abbonamento adesso avranno una promozione per l’acquisto degli abbonamenti nella seconda parte di stagione.