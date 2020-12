Teatro in classe, scena e parola in mostra nella Tebe dei Re

Mostra ideata da Davide Livermore e dal Teatro Nazionale di Genova con Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale, che la accoglierà nei propri spazi non appena riapriranno i musei

Nel frattempo vi proponiamo una visita virtuale, attraverso un percorso delle varie stanze della mostra, dove ci si imbatte in maestosi cavalli, tappeti di sangue, una jeep esplosa, bestie macellate, mentre sei performer, ciascuno chiuso in un box trasparente, restituiscono frammenti del primo atto dell’Edipo Re di Sofocle.

Teatro in classe

Il Teatro Nazionale di Genova presenta Teatro in classe: incontri teatrali online per la scuola primaria e secondaria di primo grado, in cui i giovani studenti sono protagonisti di un viaggio alla scoperta dei segreti di uno spettacolo teatrale. Come nasce una drammaturgia, come si scrive una canzone, cosa succede dietro le quinte e tante altre curiosità della grande macchina teatrale. Il progetto, ideato e curato da Giorgio Scaramuzzino, regista, attore e responsabile del settore Teatro Ragazzi, viene offerto gratuitamente al mondo della Scuola e si articola in tre diversi percorsi. Scoprili qui

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare l’Ufficio Scuola: scuola@teatronazionalegenova.it.

Orario biglietterie e servizio telefonico

In seguito alle nuove disposizioni anti Covid, previste dal Decreto Ministeriale del 4 dicembre 2020, tutti gli spettacoli in programmazione fino a martedì 29 dicembre sono sospesi.

Al seguente link le procedure per ottenere il rimborso dei biglietti e dei tagliandi di abbonamento.

Le biglietterie del Teatro Ivo Chiesa e del Teatro Gustavo Modena saranno aperte fino al 23 dicembre(esclusa la festività dell’8 dicembre) dal martedì al sabato dalle ore 14 alle 18. Con la stessa modalità sarà attivo il servizio telefonico allo 010 5342400.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021 le biglietterie resteranno chiuse e il servizio telefonico sarà inattivo. Per tale motivo i biglietti degli spettacoli Pour Hêtre e Smashed dovranno essere riconsegnati in biglietteria entro e non oltre il 23 dicembre 2020.