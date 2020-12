La Spezia, Monte Biassa e la ricerca di una persona dispersa

I Vigili del Fuoco di La Spezia sono intervenuti oggi, presso la zona boschiva in località “Parodi” per la ricerca di una persona dispersa

L’escursionista che stava percorrendo il sentiero CAI 520 in direzione dell’abitato di Biassa, a causa della fitta vegetazione, smarriva il tracciato del sentiero e trovandosi in difficoltà chiamava il 112 Numero Unico di Soccorso, il quale dirottava la richiesta di aiuto alla Sala Operativa Provinciale VVF.

Risalendo alle coordinate della persona dispersa, gli operatori della sala Operativa VVF inviavano una squadra con 5 unità nella zona del sinistro, i quali utilizzando i G.P.S in dotazione, raggiungevano l’escursionista portandolo in salvo ed accompagnandolo sulla pubblica via.

Sul posto partecipavano alle ricerche anche gli operatori del Soccorso Alpino di La Spezia.

Si allega una foto.