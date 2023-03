Teatro aperto è la nuova rassegna in scena alla Sala Mercato dal 10 al 31 marzo, ideata da Elisabetta Pozzi, dedicata agli autori emergenti

Teatro aperto è la nuova rassegna in scena alla Sala Mercato dal 10 al 31 marzo.

Tutti i venerdì, dal 10 al 31 marzo (ore 17.30) alla Sala Mercato, un testo inedito e mai messo in scena in Italia, viene presentato in forma di lettura scenica.

Protagonisti dei quattro reading, gli allievi del Master della Scuola di Recitazione “Mariangela Melato”. Un ruolo importante lo avrà anche il pubblico, chiamato ad esprimere il proprio giudizio su ciascuno dei testi presentati.

Ecco il calendario:

Al contrario di Lluïsa Cunillé i Salgado (Catalogna) – 10 marzo

D’amore e d’altre schifezze di Armando Quaranta (Italia) – 17 marzo

Sulla luna di Nathalie Fillion (Francia) – 24 marzo

Il libro del mese di Basil Thomas (Gran Bretagna) – 31 marzo

Teatro aperto viene presentato in collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano, con la direzione artistica della stessa Elisabetta Pozzi. Drammaturgia sonora e coordinamento tecnico sono curati da Daniele D’Angelo.

Biglietti 5 euro, abbonamento ai 4 spettacoli 12 euro.

In biglietteria, al telefono 010 5342 400 e online.