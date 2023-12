Teatro Akropolis, 4-22 dicembre EXTRA Spettacoli, concerti e laboratori per bambini e ragazzi 7 DICEMBRE “GIARDINI DI PLASTICA” Teatro Koreja

EXTRA, il progetto di Teatro Akropolis dedicato ai bambini e ai ragazzi di Genova, presenta il cartellone di dicembre con un programma che spazia tra teatro e musica per costruire un racconto a più voci del mondo che abitiamo, attraverso la lente dell’arte. Fino al 22 dicembre circa 6.000 bambini e ragazzi sono coinvolti in lezioni concerto, laboratori e spettacoli non come semplici spettatori ma come protagonisti grazie a momenti di incontro e approfondimento per continuare il dialogo fra pubblico e palcoscenico che caratterizza da sempre la proposta di Akropolis. Un programma multidisciplinare a cui tutti sono chiamati a contribuire con l’ascolto e la partecipazione, per investigare a fondo temi sociali come l’inquinamento ambientale e la malattia ma anche personali come il potere della fantasia e lo studio di uno strumento musicale. Tutti gli appuntamenti sono in programma al Teatro Akropolis (via Mario Boeddu 10, Genova Sestri Ponente) e ad ingresso libero.

EXTRA è realizzato grazie al contributo di MiC – Comune di Genova attraverso l’avviso pubblico per il sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città di Genova e del contributo 2×1000 destinato alle associazioni culturali. Il progetto EXTRA si è aggiudicato il primo posto nella graduatoria dei progetti vincitori del Comune di Genova.

TEATRO AKROPOLIS, 7 dicembre, ore 9.00 e ore 11.30

Teatro Koreja

GIARDINI DI PLASTICA

Regia: Salvatore Tramacere | Con Luna Maggio, Enrico Stefanelli, Anđelka Vulić | Cura dell’allestimento: Maria Rosaria Ponzetta | Tecnici: Alessandro Cardinale, Mario Daniele | Organizzazione e tournée: Georgia Tramacere | Foto: Antonio Giannuzzi | Produzione: Teatro Koreja

Un viaggio sorprendente alla scoperta di mondi magici dove colori, luci e suoni assecondano i suoi desideri. Mondi a sé, ciascuno con le proprie meraviglie, dove si possono incontrare extraterrestri, samurai, fate, angeli. Dove c’è posto per i ricordi, i sogni, le emozioni. Tubi, abiti, copricapo, materiale povero e riciclato di vario genere che grazie all’uso fantasioso delle luci si trasforma fiabescamente in immagini, visioni strampalate e buffe, quadri plastici di un movimento della fantasia. Non c’è in ballo una vera e propria storia che non sia quella inventata, lì al momento, dai tre attori in scena con le loro trasformazioni.

Premio speciale “Festival Grand Prize” – Isfahan Theater Festival for Children & Young Adults – Iran.

Teatro Koreja è uno dei più importanti e storici gruppi del teatro italiano, nato negli anni Ottanta a Lecce, centro di produzione, ricerca e promozione teatrale. A Lecce gestiscono i Cantieri Teatrali Koreja, uno spazio per le arti riconosciuti dal Ministero per la Cultura come Teatro Stabile d’Innovazione del Salento per la ricerca e la sperimentazione e Centro di Produzione teatrale di sperimentazione e di teatro per l’infanzia e la gioventù, unico caso in Puglia.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

TEATRO AKROPOLIS, 15 dicembre, ore 9.15 e ore 11.15

Instabili Vaganti

MADE IN ILVA. L’EREMITA CONTEMPORANEO

Regia: Anna Dora Dorno | Performer: Nicola Pianzola | Canti originali e voce dal vivo: Anna Dora Dorno | Musiche: Riccardo Nanni | Oggetti di scena: Nicoletta Casali | Scene e disegno luci: Anna Dora Dorno | Video: Nicola Pianzola

Definito dalla critica un capolavoro di teatro fisico, un esempio di biomeccanica contemporanea, MADE IN ILVA è un assolo in cui l’attore interpreta un operaio, archetipo del lavoratore contemporaneo, che agisce ingabbiato in strutture metalliche compiendo azioni ripetitive e acrobatiche che lo portano all’alienazione. La drammaturgia intreccia testimonianze dei lavoratori dell’ILVA a frammenti poetici dell’opera di Di Ruscio e testi appositamente composti. Le musiche, i ritmi ossessivi, i canti originali, l’approccio fisico, poetico e di forte impatto visivo, fanno dello spettacolo un’opera d’arte totale. MADE IN ILVA esprime una critica universale al processo di brutalizzazione generato dal sistema di produzione contemporaneo.

Lo spettacolo è stato tradotto in tre lingue e presentato nei maggiori festival internazionali con oltre 200 repliche in più di 15 paesi.

Instabili Vaganti è un duo artistico fondato a Bologna nel 2004 da Anna Dora Dorno, regista performer e artista visiva e Nicola Pianzola, performer e drammaturgo, che opera a livello internazionale nella creazione e produzione di spettacoli, performance, video e installazioni e nella direzione di progetti di ricerca e percorsi di alta formazione nel teatro e nelle arti performative.

TEATRO AKROPOLIS, 16 dicembre, ore 17 I Progetto collaterale

RESTITUZIONE PUBBLICA

Liceo Artistico Klee Barabino

Restituzione pubblica del laboratorio realizzato con gli studenti del Liceo Artistico Klee Barabino. Si tratta di un percorso condotto dagli attori di Teatro Akropolis con un gruppo interclasse dell’istituto, ideato per offrire ai ragazzi un’esperienza immersiva intorno ai temi della comunicazione, dell’ascolto, della relazione non verbale, dell’espressività e delle dinamiche relazionali. Il lavoro legato alla performance apre a nuove prospettive con cui guardare alla propria identità e ai propri limiti, e diviene un mezzo di crescita personale e scoperta delle potenzialità di ciascuno, nonché un potente argine a fenomeni legati alla dispersione scolastica e alle difficoltà di comunicazione.

TEATRO AKROPOLIS, 18 dicembre, ore 9.15 e ore 11.15

LEZIONE-CONCERTO

Mario Strinati, chitarra

Giulio Odero, divulgatore

Mario Strinati, diciannovenne, è chitarrista classico e violoncellista. Ha seguito numerose masterclass in chitarra e violoncello con musicisti di fama internazionale, fra cui G. Tampalini, D. Russell e R. Mamedkuliev. Ha proseguito la sua formazione musicale all’interno del Conservatorio Maderna di Cesena, sotto la guida dei maestri G. Albiani e V. Taroni. Nel 2016 vince il secondo premio al concorso “Giovani Musicisti città di Cremona” nella categoria solisti, e il primo premio nella categoria musica d’insieme con la formazione “Duo StriAgo” (duo chitarristico composto da Mario e da Pietro Agosti). Dal 2015 fa parte della “Grande Orchestra città di Cervia” in qualità di violoncellista.

Dopo gli studi classici, Giulio Odero si è diplomato in chitarra a pieni voti. Ha insegnato lo strumento nelle scuole medie a indirizzo musicale per poi ricoprire il ruolo di responsabile dell’Archivio Musicale presso il Teatro Carlo Felice di Genova. Ha collaborato con la Radio della Svizzera Italiana e ha pubblicato una monografia sui quartetti d’archi di Giovanni Bottesini.

TEATRO AKROPOLIS, 19 dicembre, ore 9.15 e ore 11.15

LEZIONE CONCERTO

Carola Puppo, violoncello

Roberto Piga, divulgatore

Carola Puppo si avvicina allo studio del violoncello all’età di nove anni. Ha conseguito recentemente la laurea nei Corsi Accademici di I livello con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Musica “N. Paganini”, sotto la guida del M° Giovanni Lippi. Vanta importanti riconoscimenti quali il terzo premio al Concorso Nazionale Città di Giussano, il secondo premio al Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Città di Piove di Sacco” e l’attribuzione di numerose borse di studio, solistiche e in gruppo. Ricopre il ruolo di Primo Violoncello dell’Orchestra Giovanile Regionale “Paganini”, diretta dal M° Vittorio Marchese, con la quale si è esibita anche in veste di solista.

Roberto Piga è violinista. Ha lavorato in prestigiose orchestre quali l’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala, l’Orchestra Cherubini diretta dal Maestro Riccardo Muti, dove ha ricoperto anche il ruolo di primo violino, e varie formazioni sinfoniche e cameristiche. Ha frequentato corsi di perfezionamento con Giulio Franzetti, Anthony Flint, Francesco Manara, Anahi Carfi, Marco Rizzi, Giulio Plotino. Ha lavorato inoltre con l’Orchestra Bailam, esplorando mondi apparentemente molto distanti tra loro, come la musica etnica e il teatro.

TEATRO AKROPOLIS, 20 dicembre, ore 9.30 e ore 14.00 | 21 dicembre, ore 9.30

Teatro dell’Argine

RICORDI?

Di: Caterina Bartoletti | Regia: Giovanni Dispenza | Con: Clio Abbate, Giovanni Dispenza | Produzione: Teatro dell’Argine

Ricordi? racconta la storia di Marta e del suo papà. Dei piccoli gesti affettuosi e della cura che Marta gli riserva. Dei legami che i ricordi sono capaci di creare. E dei legami ancora più forti che si creano quando i ricordi, lentamente, svaniscono. Ricordi? è il racconto di un tema difficile e doloroso come quello della perdita progressiva di memoria, attraverso il linguaggio del teatro-circo; un linguaggio che è in grado di rendere evidente la fatica della relazione, ma che insieme può donare leggerezza a un argomento apparentemente ostico e spiacevole. Parlare di senilità, o Alzheimer, ai bambini si può.

Menzione Speciale al Premio Nazionale “Emanuele Luzzati” 2022.

La compagnia del Teatro dell’Argine gestisce l’ITC Teatro di San Lazzaro e le sue produzioni sono legate a tematiche civili e storiche, attraverso l’esplorazione di molteplici linguaggi, dal teatro di narrazione al teatro fisico, al teatro di parola. Negli anni il Teatro dell’Argine è diventato un teatro multidisciplinare, internazionale, interculturale e sociale di alto valore, punto di riferimento per una comunità fatta di pubblico, studenti, esperti e tecnici del settore, associazioni ed enti.

TEATRO AKROPOLIS, 22 dicembre, ore 14.00 I Progetto collaterale

Liceo Coreutico Pietro Gobetti

E’ TEMPO DI DANZA

Spettacolo/laboratorio a cura degli studenti del Liceo Gobetti per gli alunni della scuola primaria

