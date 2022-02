Svolta Bassetti: col 95% di vaccinati basta Green pass. Mascherine all’aperto inutili

“Se sarà confermato, da venerdì prossimo via le mascherine all’aperto, di cui ho sempre rivendicato la totale inutilità confermata peraltro dai numeri e dall’andamento dell’ondata Omicron”.

lo ha dichiarato oggi il direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti.

“È giusto – ha spiegato il prof. Bassetti – imporre misure di contenimento quando servano e quando siamo in grado di supportarle logisticamente. A proposito, le mascherine ffp2 per i bambini non esistono ma sono obbligatorie. Mah!

Ha fatto scalpore la mia presa di posizione sul Green pass. Io sostengo e ho sostenuto da medico il Green pass come strumento per fare vaccinare la gente, una sorta di obbligo indiretto: non fai più nulla se non ti vaccini.

Ora, se alla fine di marzo, avremo raggiunto il 95% o più della popolazione italiana che sarà protetta, vaccinati più guariti, dalle conseguenze gravi della Covid si potrà ripensare o eliminare il Green pass lasciandolo solo per alcune situazioni specifiche come aerei, ospedali, Rsa, eccetera.

Non si tratta di avere cambiato idea, ma di riconoscere che ha esaudito ed esaurito il suo compito: dalla sua introduzione a luglio 2021 ha portato a vaccinarsi circa il 30% degli italiani. Un ottimo risultato”.