Sversamento liquami a Recco: sindaco ordina intervento urgente tecnici Iren

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo stamane ha riferito di avere firmato “un’ordinanza contingibile e urgente per tutelare la salute pubblica e ripristinare il collettore fognario pubblico presente in via Trieste, all’altezza del numero civico 2, in precario stato di conservazione.

La disposizione si è resa necessaria per eliminare il problema di sversamento dei liquami nell’alveo del Torrente Recco, pochi metri a monte del ponte Nostra Signora del Suffragio.

E’ prioritario garantire la funzionalità del collettore, prevenire danni all’ambiente e tutelare la salute dei cittadini.

Con l’assessora comunale all’Ambiente Edvige Fanin, a seguito del sopralluogo congiunto del Settore idrico integrato del Comune e dei tecnici Iren e della verifica del deterioramento del tratto di tubazione fognaria, abbiamo deciso e disposto che il personale incaricato dal gestore del servizio acceda nell’alveo del torrente per procedere all’immediata esecuzione di ripristino del tratto di collettore”.