Suzuki Rally Cup: Bianchi – Zambelli pronti per la seconda sfida

L’equipaggio genovese al via del Rally Regione Piemonte ad Alba

La lunga pausa tra la prima prova della Suzuki Rally Cup, il rally Il Ciocco, e la seconda, il rally Regione Piemonte, in programma ad Alba da giovedì a sabato prossimi, è stata utilizzata da Stefano Bianchi e Francesco Zambelli per ottimizzare i riscontri ottenuti dal loro esordio in questa serie. La coppia genovese, portacolori dell’Alma Racing, ha fatto tesoro del piazzamento – quarto scalino di classe – ottenuto con la Swift in configurazione Racing Start della savonese PFA Motorsport e da lì è ripartita in vista dell’impegno piemontese.

“Il risultato de Il Ciocco – osserva Stefano Bianchi – è stato doppiamente soddisfacente perché è arrivato al termine di una gara per diversi motivi difficile. La pausa è stata utile per approfondire molti aspetti, legati sia alle dinamiche di una serie importante come la Suzuki Rally Cup che a quelle della gara, il primo di tanti rally prestigiosi che prevede il nostro campionato“.

“Ed è stata utile – aggiunge il trentatreenne driver genovese – anche per capire meglio la vettura, un mezzo performante ma non facile da utilizzare in quanto non perdona nulla: bisogna farla scorrere un po’ di più, specie nei tornanti… Ora ci attende la gara di Alba, blasonata e con tanta visibilità: per noi è una nuova grande esperienza oltre ad un’altra sfida. Cercheremo di fare la nostra parte provando a migliorare il trend avviato nel primo impegno stagionale, dove siamo risultati… i primi tra i normali, dopo il confronto, molto costruttivo, con piloti più esperti di questa serie“.