Entella, il patron Gozzi: Lotteremo fino all’ultimo pallone

Il presidente Gozzi suona la carica in vista degli ultimi impegni di regular season dell’Entella a caccia della promozione diretta in serie B.

“Le nostre due promozioni dalla C alla B sono arrivate all’ultimo respiro, non so se questa volta ci riusciremo, ma è certo che ci proveremo fino all’ultimo pallone”.

“Dopo Lucca i ragazzi erano abbacchiati, ma questo è un gruppo che non mollerà di sicuro – ha proseguito il presidente Gozzi. – Domani alla ripresa degli allenamenti parlerò ai ragazzi, li spronerò a dare il tutto per tutto, ma so già che lo faranno e finché ci sarà una possibilità lotteranno. Vinciamo le prossime due e poi vediamo”.

81 punti non potrebbero bastare per ottenere la B: “Un fatto è certo: questa squadra ha dimostrato di essere all’altezza, trovando sulla propria strada due competitor di altissimo livello come la Reggiana e il Cesena. In tutta la Serie C solo il Catanzaro ha tenuto una velocità di crociera più alta e questo dimostra la forza di queste tre squadre”.