Summer sail, ritorna il Puntovelablu

Settimane veliche Fiore Blu 15 mt 3 cabine 2 bagni sono improntate al divertimento cercando comunque di dedicare qualche ora al giorno alla tecnica della vela

Prima settimana Fiore Blu

Imbarco a Varazze sabato pomeriggio 1 Agosto dalle ore 15, sbarco a Port Canto(Cannes) sabato 8 Agosto per le 10.

Si veleggerà verso la Costa Azzurra e, meteo permettendo, cercheremo di raggiungere le Porcherolles ritornando poi alle isole Lerins davanti a Cannes.

Diabolika 3 cabine 1 bagno

Imbarco a Salivoli sabato pomeriggio 1 Agosto dalle ore 15, sbarco a Salivoli sabato 8 Agosto per le 10.

Si veleggerà verso Capraia Elba con ritorno a Salivoli.

Seconda settimana

Imbarco a Port Canto/Cannes sabato pomeriggio 8 Agosto dalle 15, sbarco a Port Canto/Cannes sabato 15 Agosto per le 10.

Si veleggerà verso le Porcherolles toccando i più bei golfi della costa Azzurra.

Diabolika 3 cabine 1 bagno

Imbarco a Salivoli sabato pomeriggio 8 Agosto dalle ore 15, sbarco a Salivoli sabato 15 Agosto per le 10.

Si veleggerà verso Capraia Elba con ritorno a Salivoli.

Terza settimana

Imbarco a Port Canto/Cannes sabato pomeriggio 15 Agosto dalle 15, sbarco a Port Canto/Cannes sabato 22 Agosto per le 10.

Si veleggerà verso le Porcherolles toccando i più bei golfi della costa Azzurra.

Diabolika 3 cabine 1 bagno

Imbarco a Salivoli sabato pomeriggio 15 Agosto dalle ore 15, sbarco a Salivoli sabato 22 Agosto per le 10.

Si veleggerà verso Capraia Elba con ritorno a Salivoli.

CORSI W.End

CORSO BASE

Si imparerà a condurre un’imbarcazione nelle varie andature, tante virate e strambate, regolazione vele e segnavento con tante altre nozioni: strumentazione, angoli, vento apparente e reale.

Ci tengo a ricordarvi della completezza del corso.. prepararsi a sudare… un vero full immersion..obbligatori i guanti

Imbarco sabato mattina, sbarco la domenica in serata.

date: 27/28 giugno 4/5 luglio 11/12 , 18/19 , 25/26 luglio

CORSO AVANZATO con nozioni manuali nella riparazione del motore, apparati di bordo e riparazioni su vele.

Per chi vuole acquisire padronanza alle manovre in equipaggio, in condizioni di cattivo tempo (riduzioni della randa, cambi di vela a prua, virate e strambate in sincronia, sentire l’onda ed affrontare il mare in sicurezza) imparando a consultare la strumentazione di bordo (plotter GPS, radar, stazione vento e Vhf). Inoltre, novità assoluta, recupero uomo in mare in solitaria (perché in solitaria? Perché potrebbe non esserci il tempo di chiamare altri) e uso del tablet per la navigazione con a.i.s. e cartografia navionic. Novità l’uso della radio vhf con ricevitore A.I.S. per conoscere la posizione delle navi rispetto a noi, con vettore, velocità e rotta sullo schermo.

Inoltre scopriremo il motore, la girante, il salpa ancora, i termici, i fusibili, le vele e tanti altri “segreti” delle barche.

Imbarco sabato mattina sbarco la domenica in serata.

Date 11/12 luglio

AVANZATO CON ORMEGGIO

Oltre alla preparazione navigazione con cattivo tempo sino alla tormentina, l’uso del giubbotto autogonfiabile e life line, si cureranno le manovre di ormeggio di poppa, di prua, all’inglese, al distributore, di emergenza…( devo andare a fare gasolio e ho poco spazio… mi trovo in un porto che non conosco e mi assegnano il posto “..ormeggi qui” e non mi sono studiato prima la manovra…).

Inoltre novità assoluta recupero uomo in mare in solitaria e uso del tablet per la navigazione con a.i.s. e cartografia navionic.

L’uso della radio vhf con ricevitore A.I.S. per conoscere la posizione delle navi rispetto a noi, con vettore, velocità e rotta sullo schermo.

Imbarco sabato mattina, sbarco la domenica in serata.

date:18/19 luglio 25/26 luglio

MASTER IN SOLITARIA (2 giorni)

Un corso ideato per coloro che vogliono cimentarsi nelle uscite solitarie imparando le tecniche dei solitari e soprattutto imparando come navigare in sicurezza senza l’aiuto di altre persone che, molte volte, non sono preparate ad affrontare situazioni poco piacevoli e non hanno esperienza per potervi aiutare nei momenti in cui se ne avrebbe bisogno. Il corso prevede sia una parte teorica sia una pratica, andando a simulare rotture di attrezzature, strumenti inutilizzabili e inoltre si affronteranno le varie avarie del motore o degli strumenti per capire con prontezza cosa fare per evitare incidenti e soprattutto evitare danni a cose e persone a bordo. Si imparerà come ormeggiare sia all’ inglese sia in poppa da soli senza aiuto e come preparare la barca a tali manovre. Cosa avere sempre a bordo prima di affrontare qualsiasi viaggio o semplice uscita (coni francesi, cavi elettrici, le pompe di riserva). Come sfruttare l’ autopilota per manovrare, riduzione delle vele in navigazione solitaria, gps /plotter come interfacciarli e come preparare una rotta, il radar e i suoi allarmi e tanto altro utile alla vostra navigazione. Inoltre recupero uomo in mare in solitaria e uso del tablet per la navigazione con a.i.s e navionic cartografia. L’uso della radio vhf con ricevitore A.I.S. per conoscere la posizione delle navi rispetto a noi, con vettore, velocità e rotta su schermo.

Imbarco sabato mattina, sbarco la domenica sera.

Data:4/5 luglio

Corso spi e gennaker

Uso e regolazioni, issata e ammainata, parleremo di barber e di inbrigliata, useremo più spi, da leggero a pesante ed il gennaker, attendo vostre domande….

Imbarco sabato mattina sbarco la domenica in serata.

I corsi si effettueranno su First 47.7 Fiore Blu preparato da regata.