SAVONA. 15 LUG. Ha avuto successo la bella iniziativa “Albenga Loves Dogs” che si è svolta ieri nella splendida Spiaggia di Pippo, proprio di fronte all’ Isola Gallinara.

L’ evento, che era patrocinato dal Comune di Albenga, per essendo soltanto alla seconda edizione ha avuto un notevole riscontro. La fiera dedicata a tutti gli amanti di animali, specialmente cani e gatti, ha visto la partecipazione di oltre duecento persone e di un centinaio di cagnolini alla sfilata pomeridiana.

I visitatori hanno potuto scoprire come migliorare il loro rapporto con il proprio cane o gatto, approcciarsi alle aziende più innovative del momento, dare il proprio contributo a chi è meno fortunato. In fiera stand informativi e commerciali, aziende del settore ed anche della zona, veterinari, esperti di settore, educatori e toelettatori con la possibilità di confrontarsi con loro per capire la loro filosofia ed i loro prodotti. Ma i veri protagonisti sono stati loro, i cani e i gatti dei visitatori che hanno posato per scatti fotografici e sfilato divertendosi.

La Fiera è stata possibile grazie alla collaborazione di Monge, Frontline, Formevet, Innovet, Forever, Edgard Cooper, Lavanda Riviera dei Fiori, Creazioni artigianali di Rita, Ambulanze Veterinarie Italia, Istituto Giancardi di Alassio, Studio Rossello fotografo, Libreria San Michele Albenga, la ludoteca Il Paese delle Meraviglie, Toelettiamo di Giada Mambrin, Dott. Alberto Brusasco veterinario, Bastapoco Onlus, Kronos , Adottaliguria, Enpa, Scuola Cani da Soccorso e Servizio.

La spiaggia di Pippo è nata dalla esperienza di dieci anni con la prima spiaggia per cani in Italia a Bibione, la più grande in Europa. La spiaggia offre confort per gli ospiti a due e quattro zampe: lettini e ombrelloni con il ripara ombra e cuscino incorporato e lettino con il ripara ombra per il cane.

All’ingresso Kit di benvenuto per i cani con l’indispensabile per offrirgli il necessario benessere. Ci sono tanti servizi ed anche un educatore cinofilo a disposizione per i clienti, e convenzioni speciali con veterinari e toelettatori.

Ad inaugurare la manifestazione c’era lo stesso sindaco della Città di Albenga Riccardo Tomatis, grande amico degli animali.

PAOLO ALMANZI