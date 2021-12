Stato di emergenza prorogato fino al 31 marzo 2022

E’ stato approvato il decreto legge che estende di altri tre mesi lo stato di emergenza per le misure legate alla Covid

Lo stato di emergenza Covid viene prorogato fino al 31 marzo 2022.

Lo prevede un decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri oggi pomeriggio.

Con questo nuovo dl vengono prorogate tutte le misure legate all’emergenza.

Fino al 31 marzo 2022 sono prorogati anche i congedi parentali al 50% per i genitori con figli in quarantena causa Covid ed è prorogata anche la possibilità di smart working per i lavoratori fragili. Questo secondo la bozza stabilita dal Cdm.

Tale bozza prevede anche la possibilità di un finanziamento per garantire a tutto il 2022 di effettuare i tamponi a prezzi calmierati.

Arrivi dai paesi Ue

Prevista dal Cdm, e applicata attraverso un’ordinanza a parte, una stretta sugli arrivi in Italia dai Paesi Ue.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha, infatti, firmato una nuova ordinanza che prevede l’obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea.

Per l’ingresso in Italia dai Paesi europei sarà necessario un test molecolare per mezzo di tampone effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso nel territorio nazionale o un test antigenico con tampone nelle 24 ore antecedenti all’ingresso in Italia. La validità del test antigenico è così portata a 24 ore dalle 48 al fino ad ora previste

Prevista anche la quarantena

Per i non vaccinati, oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni.

Sono prorogate inoltre le misure già previste per gli arrivi dai Paesi extraeuropei. L’ordinanza è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio.