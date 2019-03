Sosta di campionato per tirare il fiato. L’ideale intermezzo per spulciare tra le statistiche generali e fiutare il vento.

Dopo le 28 giornate di campionato ormai in archivio, il Genoa si segnala come la seconda squadra in questa Serie A per numero di contrasti effettuati. Sono stati 500, cifra tonda. Con l’apporto sostanzioso che ha fornito sotto questo aspetto il capitano Mimmo Criscito, recordman tra tutti i difensori delle varie squadre (84). Solo il Bologna ha registrato un dato superiore con nove in più. Il Grifone si piazza invece al terzo posto per palloni intercettati. Sono stati 340. A comandare questa graduatoria il Chievo, tallonato dall’Atalanta.