Stasera luci spente nel Comune di S.Stefano Magra per parteciperare all’iniziativa promossa da Anci Liguria in segno di protesta

Stasera luci spente nel Comune di S.Stefano Magra, contro l’aumento dei costi energetici. Dalle ore 20.00 alle ore 20.30 il centro storico di Santo Stefano spegnerà infatti tutte le luci, un gesto simbolico contro una crescita che mette a rischio i servizi essenziali dei cittadini.

Come si legge in una nota Anci “crescono le adesioni all’iniziativa lanciata dall’Anci e dal presidente Decaro di spegnere, in segno di protesta simbolica, palazzi e simboli cittadini per far sentire la voce dei sindaci contro il caro bollette”.

La protesta contro i rincari si concretizzerà quindi domani quando verranno spente le luci di piazze, monumenti e centri storici delle città aderenti.