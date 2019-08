Squalo da 300 chili pescato al largo di Andora

Uno squalo a testa piatta o squalo vacca di circa 300 chilogrammi e lungo circa 2,30 metri ed innocuo per l’uomo, è stato pescato ieri al largo di Andora all’altezza di Capo Mele.

A trovarlo sono stati i pescatori, una volta che hanno ritirato una rete posizionata la sera prima.

Portato a riva, l’esemplare ha destato curiosità ed un po’ di timore tra i presenti che hanno fotografato l’animale diffondendo, poi, le foto, sui social.

Tale squalo ha abitudini notturne e vive in alti fondali in alti fondali per questo non dovrebbe essere pericoloso per l’uomo.

I pescatori ritengono che lo squalo fosse già morto prima di rimanere impigliato nella rete. (foto di Facebook)