Spezia-Torino, Motta recupera Reca e Hristov

Il Torino è alle porte e il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha diramato questo pomeriggio la lista dei convocati per la sfida ai granata in programma oggi pomeriggio alle 15:00 sul terreno del “Picco”. Rispetto alla sfida con la Fiorentina, out Reca e Hristov.

Una sfida in cui è richiesta una svolta per una squadra in una situazione di classifica ancora molto preoccupante e in cui adesso è richiesto di fare punti prima della sosta per le nazionali.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

1.Zoet

7.Sala

8.Kovalenko

9.Manaj

10.Verde

11.Gyasi

14.Kiwior

17.Podgoreanu

18.Nzola

19.Colley

20.Bastoni

21.Salva Ferrer

22.Antiste

25.Maggiore

27.Amian

28.Erlic

29.Salcedo

40.Zovko

43.Nikolaou

44.Strelec

94.Provedel