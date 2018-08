Spezia-Spal, inversione di campo per la Coppa Italia

Lo Spezia Calcio comunica che, vista l’indisponibilità dello stadio ‘P. Mazza’ di Ferrara, la sfida contro la S.P.A.L., valida per il Terzo Turno Eliminatorio di Coppa Italia, si giocherà sul terreno dello stadio ‘Alberto Picco’ della Spezia, domenica 12 agosto, alle ore 18:30.

La prevendita dei tagliandi vedrà il via alle ore 16:00 di oggi e gli stessi saranno disponibili sul circuito ETES, sul territorio nazionale nei punti di prevendita del circuito, oltre che in modalità online (solo tariffa intera) e presso i botteghini dello stadio ‘Picco’ il giorno della partita a partire dalle ore 16:00 (si consiglia di acquistare i biglietti in prevendita per evitare lunghe code ai botteghini nel giorno gara).

PREZZI*

CURVA FERROVIA: € 8 intero, € 5 U14 e DONNE

GRADINATA: € 12 intero, € 7 U14 e DONNE

TRIBUNA: € 25 intero, € 15 U14 e DONNE

CURVA PISCINA (ospiti – capienza 2000 posti): € 8, € 5 U14 e DONNE

Per i tifosi ospiti, tagliandi disponibili fino alle ore 19:00 di sabato 11 agosto.

*comprensivi di diritti di prevendita