Spezia-Sassuolo 2-0, pari ligure in dieci minuti

Emozioni e spettacolo al Picco dove Spezia e Sassuolo pareggiano 2-2.

Quattro gol al Picco tra Spezia e Sassuolo. Al vantaggio di testa di Frattesi, risponde Bastoni. Poi allo scadere di tempo Nzola porta avanti lo Spezia su rigore. Nella ripresa pasticcio della difesa spezzina e Pinamonti ne approfitta per il 2-2. Lo Spezia ha chiuso in 10 per l’espulsione di Ekdal. Nel finale Dragowski salva il pari su colpo di testa di Defrel. Un pari molto importante per là formazioni di Gotti che dimostra di avere un buon inizio di campionato,