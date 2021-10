Spezia-Salernitana, capitan Maggiore: Sensazioni uniche

Ha parlato ai microfoni della stampa anche il capitano dello Spezia Giulio Maggiore, che ha mostrato in campo tenacia e determinazione, trascinando la squadra verso una vittoria fondamentale per il campionato:

“Le sensazioni che sto provando sono stupende, volevamo questa vittoria che è la prima nel nostro stadio e con i nostri tifosi. Era importante per noi, per la classifica e per il nostro morale, sono contentissimo soprattutto per l’atteggiamento e per lo spirito di squadra che abbiamo dimostrato in campo.

La fascia da capitano per me è un onore, indossarla nel mio stadio, nella mia città, mi rende orgoglioso e mi regala un’energia inspiegabile. I tifosi ci hanno fatto sentire il proprio supporto per tutta la partita, sono stati fondamentali soprattutto dopo il gol dell’1-1 perché ci hanno dato una carica incredibile, è anche grazie a loro che siamo riusciti a portare a casa questi tre punti.

Nel primo tempo abbiamo giocato bene, dispiace per il gol, ma siamo stati bravi a reagire con qualità e senza scomporci per raggiungere la vittoria.

Sono sicuro che dobbiamo continuare così, con lo stesso atteggiamento. Oggi abbiamo giocato un buon calcio, sappiamo che dobbiamo ancora migliorare sotto diversi aspetti, ma la vittoria ci permette di lavorare con più serenità ed entusiasmo.”