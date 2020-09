Entella-V. Verona 1-0, amichevole decisa da De Col

Nella prima uscita stagionale l’Entella batte 1 a 0 la Virtus Verona, squadra che giocherà il prossimo campionato di serie C. A Ronzone, in un match disputato a porte chiuse, i ragazzi di Tedino hanno avuto la meglio degli avversari di giornata grazie al gol del terzino destro Filippo De Col. Per i biancocelesti si è trattato di un buon test per iniziare a mettere minuti nelle gambe in vista della prossima stagione sportiva.

Di seguito il tabellino del match

Virtus Entella 1

Virtus Verona 0

Reti 21’ t.t De Col

Virtus Entella

Primo tempo

Borra, Coppolaro, Poli, Chiosa, Cleur, Settembrini, Paolucci, Brescianini, Cardoselli, De Luca Brunori allenatore Tedino

Virtus Entella

Secondo tempo

Paroni, Coppolaro (dal 20’ De Col), Poli (dal 20’ De Santis), Chiosa (dal 20’ Bonini) Cleur (dal’20 Basani) Settembrini (dal’20 Icardi), Paolucci (dal 20’ Toscano) Brescianini (dal 20 Nizzetto), Cardoselli (dal 20 Currarino) Rodriguez, Morra

Virtus Entella

Terzo tempo

Massolo, De Col, De Santis, Bonini, Basani, Icardi, Toscano, Di Cosmo, Currarino (dal 20’ Nagy) Petrovic, Magrassi

Arbitro Silvia Gasperotti

di Rovereto