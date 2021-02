Spezia-Milan, Italiano: Servirà grande prestazione

Alla vigilia della sfida casalinga contro la capolista Milan, il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano ha preso parola nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“La proprietà precedente ha fatto qualcosa di straordinario, mi ha fatto molto piacere essere con loro in questo anno e mezzo, in cui abbiamo scritto una pagina di storia importante: adesso comincia una nuova era e si respira una gran voglia di far bene.

Come succede spesso, lavorare dopo una vittoria è sempre diverso, il clima è migliore e c’è più serenità; in questi giorni abbiamo lavorato bene e con intensità; sappiamo di affrontare la prima della classe, una formazione che è in grande condizione, soprattutto mentale. Sarà l’ennesima partita difficile, da affrontare con la massima attenzione.

Agudelo da “falso nueve” ha fatto una grande prestazione, in quella zona di campo può esprimersi bene, perché ha grande dinamismo, sa proteggere palla ed è bravo quando va in velocità; si sta applicando tanto e potrà togliersi soddisfazioni importanti.

I ragazzi al momento stanno bene, c’è qualche ballottaggio, vedremo di fare le scelte giuste, cercando di scegliere l’11 migliore e di sbagliare il meno possibiile.

I complimenti che mi arrivano, come sempre, voglio rivolgerli anche al mio staff e alla squadra; stiamo cercando di onorare al massimo questo campionato e devo dire che siamo sulla strada giusta; mi auguro che queste riconoscenze arrivino anche a fine stagione, fino alla fine cercheremo di centrare il nostro obiettivo, la salvezza, che è anche il nostro grande sogno”.