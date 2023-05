Spezia-Milan 2-0, colpo salvezza per i liguri contro il Diavolo

Vince lo Spezia che si rilancia nella corsa salvezza vincendo in casa al Picco contro il Milan.

Dopo la sconfitta nell’Euroderby, il Milan stecca anche al Picco di La Spezia dove i padroni di casa si impongono per 2-0 grazie ai gol nella ripresa di Wisniewski e di Esposito su punizione. Si complica dunque la corsa al quarto posto per i rossoneri che non approfittano del passo falso di Lazio e Atalanta e restano a -2 dall’Inter che però ha una partita in meno. Punti preziosissimi invece per i padroni di casa che tornano a muovere la classifica dopo 3 sconfitte consecutive e agganciano momentaneamente il Verona