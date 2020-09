Spezia, Italiano: Dobbiamo migliorare velocemente

Al termine dell’esordio in Serie A contro il Sassuolo, il tecnico aquilotto Vincenzo Italianoanalizza così la prova dei suoi.

“Per lunghi tratti siamo rimasti in partita, tenendo bene il campo contro una squadra che lavora insieme da tre anni, al contrario di noi che stiamo lavorando da soli quindici giorni.

Sappiamo di dover migliorare alla svelta perché questa categoria non perdona nulla, dovremo lavorare intensamente nel quotidiano per migliorare la condizione fisica, l’affiatamento e la personalità nel palleggio, dato che in questa categoria quando la palla la tengono gli altri puoi subire gol in ogni momento.

Sappiamo che sarà un campionato difficile, ci sarà da soffrire, ma vogliamo affrontare questa stagione con grande determinazione, dimostrando che non siamo qui a fare da sparring partner a nessuno.

Ora è solo il momento di lavorare e pensare a preparare ogni partita nel migliore dei modi, cercando di cambiare in fretta mentalità per cogliere i primi punti della stagione”.