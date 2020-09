Genoa, ultima settimana per le operazioni di mercato

Acquisti, cessioni. Obiettivi da tempo nel mirino o idee last minute. Tra una settimana esatta, lunedì 5 ottobre alla dead-line delle ore 20, si chiuderà l’anomala sessione di calciomercato estivo edizione 2020. Sono gli ultimi giorni indicati per completare le rose e consegnare poi le liste definitive. La volata finale vedrà il concentramento di dirigenti, agenti calciatori e addetti ai lavori all’Hotel Sheraton San Siro di Milano, già teatro delle trattative tra gli anni Ottanta e Novanta, in concomitanza con il tradizionale evento organizzato da Master Group Sport insieme all’Associazione Italiana Direttori Sportivi. Anche oggi il Genoa si sta muovendo per preparare le operazioni finali.