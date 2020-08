Penultima seduta ieri prima della storica finale di ritorno dei playoff per le Aquile di mister Italiano, che come già accaduto due settimane fa, sono stati salutati da un nutrito gruppo di tifosi, accorsi a Follo per trasmettere a Terzi e compagni tutta la carica necessaria per affrontare il match di ritorno contro il Frosinone.

Dopo i consueti esami anti-Covid, la seduta odierna ha visto il gruppo dividersi in due, con i titolari della sfida ai ciociari impegnati in un lavoro di scarico in piscina, mentre il resto della squadra ha svolto una seduta tecnica in campo, conclusa con alcune sessioni di conclusioni a rete.

Per oggi è in programma una seduta di rifinitura a porte chiuse.