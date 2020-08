Samp, prorogato il termine per il voucher abbonati

L’ U.C. Sampdoria S.p.a. comunica di aver prorogato fino a venerdì 28 agosto p.v. alle ore 18.00 il termine per la richiesta dell’emissione del voucher digitale del valore corrispondente ai ratei delle partite ricomprese nell’abbonamento per la stagione calcistica 2019/20 nel periodo 8 marzo-24 maggio 2020.

Le richieste di emissione dei voucher potranno essere effettuate esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma raggiungibile al link www.rimborso.info.

Le richieste inviate oltre il termine non potranno essere accolte. Gli abbonati riceveranno al proprio indirizzo e-mail il voucher in formato PDF. Basterà registrarsi alla piattaforma dedicata inserendo il numero della tessera associata all’abbonamento (SAMPCARD) o al supporto cartaceo (abbonamento tradizionale). Il sistema calcolerà in automatico l’importo dei ratei non goduti.

Il voucher avrà validità di 18 mesi dalla data di emissione e potrà essere utilizzato per l’acquisto online di servizi di biglietteria (biglietti o abbonamenti). Il voucher potrà essere ceduto a terzi e potrà essere utilizzato in più transazioni fino al raggiungimento del suo valore.

CLICCA QUI PER IL VIDEO TUTORIAL PER RICHIEDERE IL VOUCHER

CLICCA QUI PER LE FAQ

L’U.C. Sampdoria si riserva la facoltà di modificare e/o aggiornare le modalità di rimborso sopra illustrate a fronte di eventuali ulteriori provvedimenti adottati dalle Autorità Competenti.