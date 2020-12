Spezia-Genoa, Ballardini: tornato in un ambiente che conosco

Ballardini si ripresenta e presenta il derby ligure tra il Genoa e lo Spezia.

“Sono tornato in un ambiente che conosco, sento affetto e stima, c’è grande responsabilità. Servono impegno e serietà, il passato non conta nulla. Dobbiamo dare subito dei buoni segnali. C’è poco tempo per parlare, bisogna lavorare. Ci sono buoni giocatori, dobbiamo lavorare per diventare una squadra “.

“Per la salvezza serve fare le cose bene – ha spiegato Ballardini -. Serve tanto impegno da parte di tutti, perché il Genoa vuole tanta serietà. Quello che è stato il passato non conta più nulla, conta quello che verrà fatto da qui in avanti. Se firmo per un pari con lo Spezia? Non è questo il punto, ma quello di cercare di fare una bella partita, da squadra, dando buoni segnali e buone sensazioni”.