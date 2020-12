Spezia-Genoa, le statistiche dell’arbitro Massa di Imperia

Il match tra il Genoa e lo Spezia al Picco vedrà la direzione n° 150 in Serie A, la settima in questo campionato, per l’arbitro designato dalla C.A.N. Il ligure Davide Massa. In curriculum annovera ben undici precedenti direzioni in partite del Genoa, mentre nessuno sempre a livello di Serie A con gli aquilotti. La direzione della video assistenza è stata assegnata a Aleandro Di Paolo, in cooperazione con Filippo Valeriani. L’incarico di assistenti sarà ricoperto da Rodolfo Di Vuolo e Fabio Schirru, mentre nella veste di quarto ufficiale agirà Marco Piccinini. Un match difficile per il fischietto imperiese.