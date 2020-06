Spezia, Galabinov: Che emozione tripletta con il Chievo

Per la prima volta con la maglia delle aquile, Andrey Galabinov segna tre gol e si porta a casa il pallone, consentendo allo Spezia di sbancare il Bentegodi e volare a 50 punti in classifica. Al termine della gara, è proprio il numero 9 a commentare la splendida vittoria delle Aquile: “Sono davvero contento per la tripletta, ma soprattutto per la vittoria, per lo più arrivata su un campo davvero difficile come quello di Verona. Penso che la squadra abbia lavoranto davvero bene, nel primo tempo le due squadre si sono studiate attentamente, nel secondo invece la partita si è aperta e per fortuna abbiamo avuto la meglio.

Con la vittoria odierna ci siamo avvicinati sempre più alla vetta della classifica, siamo una squadra che può lottare per la Serie A, perciò dobbiamo continuare a lavorare così come stiamo facendo, giorno dopo giorno sempre di più, poi a fine stagione faremo i conti e vedremo dove saremo arrivarti.

Mancano otto partite ed in palio ci sono moltissimi punti,per cui la strada è ancora davero lunga e insidiosa, ma io credo fortemente nella possibilità di fare qualcosa di incredibile.

Il gruppo? Voglio bene ad ognuno di loro, mi sono sempre stati vicini ed anche l’esultanza di oggi ha dimostrato come questo gruppo sia davvero unito”.