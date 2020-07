Spezia-Entella: le statistiche del derby ligure

Stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia a partire dalle 21:00. Derby time: Spezia-Entella. Missione: trovare quel punto che ancora manca per la salvezza matematica. Le Aquile, dal canto loro, cercheranno in ogni modo di consolidare il terzo posto in classifica in vista dei playoff.

Punti e statistiche

Come anticipato, lo Spezia di Vincenzo Italiano è terzo in classifica a 57 punti, con 52 reti fatte e 39 subite: terzo miglior attacco del campionato dopo il Benevento (63) e Crotone (62), le due già promosse in Serie A. L’Entella invece è undicesima a quota 47, con 44 gol segnati e 47 al passivo.

Gli avversari da tener d’occhio

I pericoli numero uno per la difesa biancoceleste sono i capocannonieri dello Spezia: Emmanuel Gyasi e Antonino Ragusa, entrambi a 8 reti. Per quanto riguarda gli assistmen, Paolo Bartolomei è addirittura in doppia cifra: 10 assist forniti in campionato, secondo miglior uomo assist di tutta la Serie B dopo Giacomo Calò della Juve Stabia a 13. In tema assist, da non sottovalutare anche Giulio Maggiore, con 5 assist all’attivo.

Gli ultimi 5 derby

Le ultime 5 partite disputate in tra Entella e Spezia B dicono 3 vittorie in favore dello Spezia e due pareggi. Nel dettaglio:

Entella-Spezia 1-1, 25/11/16

Spezia-Entella 2-0, 22/04/17

Spezia-Entella 2-1, 09/09/17

Entella-Spezia 0-1, 05/02/2018

Entella-Spezia 0-0, 26/12/19: il match d’andata di questa Serie B.

L’ultima vittoria biancoceleste è quella del 7 febbraio 2015 targata Ferdinando Sforzini, quando finì 2-0 proprio grazie alla doppietta dell’attaccante nato a Tivoli.

Le ultime 5 partite di Serie B

Negli ultimi 5 turni di Serie B, lo Spezia è reduce da 2 vittorie(Cosenza, Livorno), un pareggio (Cremonese) e 2 sconfitte(Frosinone, Venezia). L’Entella da una vittoria (Empoli), una sconfitta (Perugia) e 3 pareggi (ChievoVerona, Juve Stabia e Pisa).