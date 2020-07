Spezia, lavoro di scarico per la truppa di Italiano

Tornati in Liguria nel corso della notte dalla trasferta di Cremona, gli uomini di mister Italiano si sono ritrovati questo pomeriggio nel centro sportivo “Comunale” di Follo, per iniziare a preparare la sfida alla Virtus Entella, penultima gara della regular season 2019-2020, che ha già visto le Aquile qualificarsi per i playoff promozione con due turni di anticipo.

Dopo un leggero riscaldamento tecnico, lo staff tecnico ha optato per una giornata di scarico per tutto il gruppo, che si è recato così a rinfrescarsi nel vicino fiume Vara. Sul fronte infortunati, Elio Capradossi, uscito nei primi minuti di gioco della sfida ai grigiorossi, riportando una distorsione del ginocchio destro, verrà sottoposto agli esami diagnostici del caso nella giornata di lunedì.

Per domani in programma una seduta di rifinitura a porte chiuse, preceduta dagli ormai consueti esami medici come da protocollo anti-Covid 19.